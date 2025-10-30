البنك الأهلي: النقطة أمام الزمالك ثمينة وطموحنا التواجد في المربع الذهبي

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن تعادل الفريق أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف نصار رئيس البنك الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "نقطة التعادل من فريق بحجم الزمالك مهمة جدا ونجحنا في الدخول وسط الكبار بمسابقة الدوري المصري الممتاز، الدوري هذا الموسم صعب جدا وكل المستويات متقاربة".

وأضاف: "أتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني ولاعبي البنك الأهلي ودائمًا أحفزهم على تقديم أداء أفضل، لم نرصد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز بعد مباراة اليوم ونطبق لائحة النادي".

واختتم حديثه قائلًا: "هدفنا التواجد ضمن أفضل 7 في بطولة الدوري المصري، وطموحنا التواجد في المراكز الأربعة الأولى بمسابقة الدوري هذا الموسم".

وانتهت مباراة فريق البنك الأهلي ضد الزمالك بنتيجة التعادل 1/1، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وتعادل شيكو بانزا للزمالك في الدقيقة 33.

بهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

