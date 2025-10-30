محمد خميس: المتحف المصري الكبير أعظم منارة حضارية تُعيد مجد الفراعنة للعالم

أعرب الفنان محمد خميس عن فخره وسعادته بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بـافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل "جوهرة المتاحف على مستوى العالم"، ونقلة نوعية كبرى في مجالات علم المصريات والسياحة الثقافية.

المتحف رمز حضاري يجسد الإبداع الفني والهندسي

وأوضح خميس، في مداخلة مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل هو رمز حضاري عالمي يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد الإبداع الفني والهندسي في العصر الحديث.

امتداد لروح المومياوات الملكية واستعادة الوعي التاريخي

وأشار خميس إلى أن افتتاح المتحف الكبير يأتي تتويجًا لحالة وطنية متكاملة بدأت منذ موكب المومياوات الملكية، الحدث الذي أعاد إلى وجدان المصريين، خصوصًا الشباب، روح الانتماء والاعتزاز بالجذور التاريخية، مؤكدًا أن الفعاليات الثقافية الكبرى في السنوات الأخيرة أعادت الاهتمام بالحضارة المصرية بصورة غير مسبوقة.

تصميم معماري يستلهم فلسفة الخلق والبعث

وأكد الفنان محمد خميس أن التصميم المعماري للمتحف يعكس فلسفة الحضارة المصرية القديمة بعمق، موضحًا أن تمثال رمسيس الثاني القائم داخل بحيرة رمزية للمياه يجسد فكرة الخلق والبعث، فيما ترمز المسلة المعلقة والواجهة المستوحاة من الأهرامات إلى العلاقة بين الشمس والهرم في الفكر الديني المصري القديم.

تجربة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة

واختتم خميس حديثه بالتأكيد على أن العرض المتحفي المميز، المتمثل في السلم العظيم والقاعات الاثنتي عشرة، صُمم ليعبر عن الهوية المصرية في أدق تفاصيله، مما يجعل الزائر يعيش تجربة ثقافية فريدة تمزج بين الأصالة التاريخية والحداثة المعمارية في آن واحد.

