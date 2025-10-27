إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل على طريق نوسا الغيط بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل أمام منطقة نوسا الغيط على طريق المنصورة – أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى قسم شرطة النجدة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتان إسعاف إلى موقع الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص نتيجة التصادم، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم في المستشفى.

كشف مصدر طبي عن استقبال مستشفى أجا المركزي منى أحمد السيد البحيري (50 سنة)، رضا عبد العليم الشرباصي (53 سنة)، وعبده أحمد عبد الحافظ (43 سنة)، جميعهم من صهرجت الصغرى، إثر تعرضهم لحوادث متفرقة، حيث أصيبت منى باشتباه خلع بالكتف الأيمن، بينما تعرض رضا لجرح قطعي في الجبهة طول 5 سم، فيما عانى عبده من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

