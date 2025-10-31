جهاز العبور يشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية لاستكمال مشروعات المرافق والإسكان

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لأعمال المرافق العامة للمشروعات السكنية ( الإسكان الاجتماعي)، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن تَرفيق الأراضي المُضافة بمناطق الأمل والقادسية.

استهل رئيس الجهاز الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية هذه المشروعات الحيوية التي تُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة ضمن رؤية مصر 2050، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا خاصًا بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والجودة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، ومناقشة البرامج الزمنية الخاصة بكل مشروع، بالإضافة إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

كما شدد المهندس محمود مراد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الأعمال الميدانية، خاصة في مناطق الإسكان الاجتماعي المرحلة الخامسة بالأحياء الخامس عشر والسادس عشر، لضمان سرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وفيما يخص مشروعات تَرفيق الأراضي المُضافة، وجّه رئيس الجهاز بضرورة تسريع وتيرة العمل لتسليم الأراضي للمواطنين مرفقة وجاهزة للبناء في أقرب وقت، بما يواكب خطط التنمية المستدامة للمدينة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة من إدارة الجهاز لضمان سير العمل بانضباط وكفاءة، تحقيقًا لمبدأ الجودة في التنفيذ وسرعة الإنجاز.

