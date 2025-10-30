حوار مفتوح بين جهاز العبور الجديدة وسكان منطقة 2600 فدان

عقد المهندس محمود مراد – رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة – لقاءً موسعًا مع عدد من سكان أحياء الحرية والمجد والكرامة بمنطقة 2600 فدان، بحضور نواب رئيس الجهاز والمعاونون وعدد من مديري الإدارات الخدمية.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الجهاز بالمشاركين مثمنًا حرصهم على الحضور وتفاعلهم الإيجابي، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية الواعية تمثل حجر الزاوية في بناء مدينة حضارية متكاملة، وأن آراء المواطنين ومقترحاتهم تعد رصيدًا مهمًا في عملية اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تناول مختلف الجوانب الخدمية والمعيشية داخل الأحياء، حيث استعرض المواطنون مجموعة من المقترحات والملاحظات، من أبرزها:

احتياج عدد من المدارس لمراحل تعليمية متعددة لتخفيف الكثافة وتلبية احتياجات الأسر.

التوسع في أعمال التشجير والتجميل بما ينعكس على المظهر الجمالي والبيئي للمدينة.

تطوير منظومة النقل الداخلي والخارجي لتسهيل تنقل السكان وتحسين الربط مع المدن المجاورة.

تشغيل المباني الخدمية المغلقة كالمخابز والحضانات لخدمة المواطنين وتقليل الأعباء اليومية.

رفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص السريع من نقاط تجميع المخلفات المؤقتة.

التعامل الفعّال مع ظاهرة الكلاب الضالة حفاظًا على سلامة السكان، خاصة الأطفال.

الإسراع بتشغيل خدمة الغاز الطبيعي ببعض المناطق بالتنسيق مع الشركات المختصة لضمان استقرار الخدمات.

من جانبه، أكد المهندس محمود مراد أن جميع المطالب التي طُرحت محل اهتمام جاد، مشيرًا إلى أن بعض الملفات بالفعل قيد التنفيذ، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز باقي المطالب وفق خطة زمنية محددة، موضحًا أن الجهاز ملتزم بتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات بما يتماشى مع تطلعات السكان ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز يواصل متابعات ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وصيانة المرافق العامة، والاهتمام بالمظهر الحضاري والنظافة العامة في مختلف الأحياء،

حيث تابع اليوم أعمال الرصف والطرق واستكمال أعمال الميادين بطريق M16 الذي يُعد من المحاور الأكثر تميزًا بالمدينة،

تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للزراعة والمسطحات الخضراء بمنطقة المجد.

توريد كابلات أعمدة الإنارة بالموقع العام بالحي 16 لدعم كفاءة الإضاءة وتحسين الأمن والسلامة.

تكثيف أعمال النظافة اليومية بحي المجد وحى الكرامة بما يضمن بيئة صحية وجمالية متكاملة للسكان.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية التي تمثل منصة فعالة للتعاون والحوار البنّاء من أجل تحقيق التنمية المتكاملة وجعل العبور الجديدة نموذجًا للمدن السكنية المتطورة والآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.