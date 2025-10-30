التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء التصويت في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب نهاية الأسبوع المقبل.

وبدورها ترصد فيتو اشتراطات الفوز في الانتخابات، وفقا لقانون مجلس النواب حيث حدد القانون شرط توافر 5% من أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة، باعتبارها الحد الأدنى من القبول الشعبي اللازم للفوز بالمقعد، حتى لو لم يكن هناك منافسون آخرون.

وهذا الشرط يهدف إلى إضفاء شرعية شعبية على الفائز، ومنع أن يكون المقعد البرلماني مجرد جائزة يتم الحصول عليها بالتزكية دون أي مشاركة شعبية فعلية.

شروط الفوز بالمقعد الفردي

وتوضح المادة (24) من قانون مجلس النواب أن المرشح الذي يترشح بمفرده في دائرة فردية، أو من يبقى وحيدًا بعد استبعاد المنافسين، لا يمكنه الفوز تلقائيًا بل يجب عليه الخضوع لاختبار القبول الشعبي.

ويجب على هذا المرشح أن يحصل على نسبة (5%) من عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة، وهذه الخطوة تضمن أن مقعد البرلمان لا يمكن أن يمنح بدون حد أدنى من الإرادة الشعبية الموثقة.

وإذا فشل المرشح في تحقيق هذه النسبة، يعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة، وهذا يعني أن المرشح، حتى لو كان وحيدًا، لا يضمن الفوز بشكل مطلق.

شروط الفوز بالقوائم في انتخابات النواب

يمتد نفس المنطق ليشمل نظام القوائم الانتخابية، فإذا ترشحت قائمة واحدة فقط في دائرة مخصصة للقوائم، لا يكون الفوز مضمونًا، إذ يجب أن تحقق أيضا شرط الـ 5% للقوائم ليعلن فوز القائمة بأصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة، تعاد الانتخابات مرة أخرى، ويعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وهذه الآلية تمنع أن تصبح القائمة مجرد واجهة بدون قاعدة شعبية، وتفرض عليها كسب ثقة الناخبين.

ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة للمادة (24) في قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستناد إلى تصريحات المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت أن لا فوز بالتزكية، و5% هي الحد الأدنى للفوز في القوائم.

