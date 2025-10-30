سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

داعين لاختيار من يحظون بقبول واسع وعلى رأسهم الكابتن طيار أحمد الجابري

وجّهت سيدات منطقة الهرم رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبّرن فيها عن دعمهن الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وفي الوقت ذاته تمسكهن بأن يكون ممثل الدائرة في البرلمان من أبناء الهرم ممن يحظون بثقة وشعبية حقيقية.

وأكدت السيدات أن بعض الأحزاب دفعت بأسماء من خارج المنطقة لخوض المنافسة، في وقت يضم فيه الهرم أكثر من 90 عائلة لها تاريخ طويل في العمل الوطني وقيادات مجتمعية مؤثرة، مشيرات إلى أن أبناء الهرم قادرون على تمثيل دائرتهم بأمانة وكفاءة دون الحاجة إلى مرشحين من خارجها.

وقالت السيدات في رسالتهن:"نساند أجهزة الدولة ونقف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، لكننا لا نقبل أن يمثلنا في مجلس النواب من لا ينتمي إلينا. الهرم لأهله وأبنائه الذين عاشوا وسط الناس ويعرفون مشاكلهم وطموحاتهم".

وأوضحن أن منطقة الهرم تزخر بالكوادر السياسية والوطنية المتميزة في مختلف المجالات، ومن بينها قيادات تحظى بقبول واسع لدى الأهالي، وعلى رأسهم الكابتن طيار أحمد الجابري، الذي وصفنه بأنه من أبناء الدائرة المعروفين بخدمتهم للمجتمع ومحبتهم بين الأهالي.

وختمت سيدات الهرم رسالتهن بالتأكيد على أن مشاركة المجتمع المحلي في اختيار ممثليه تعزز مناخ الديمقراطية، وتدعم جهود الدولة في بناء برلمان يعبر عن الناس ويعكس إرادتهم الحقيقية.

