ملتقى RT DOC يعرض فيلم "ملائكة الرحمة" الوثائقي في ليلة الافتتاح (صور)

اختتم، منذ قليل، ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية فعاليات أول أيامه بدار الأوبرا المصرية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "زمن الأبطال"، بتنظيم من قناة RT Arabic، وذلك بعرض "ملائكة الرحمة" الوثائقي كفيلم الافتتاح.

ويتحدث الفيلم عن رحلة "ملائكة الرحمة" خلال الحرب والمصاعب العديدة التي يوجهونها خلال الحرب، مع تسليط الضوء على الدور الإنساني الكبير التي تقوم به الممرضات في فترات الصراعات، بالاضافة إلى القصص المأساوية سواء للجنود في الحرب أو المدنيين.

وكرم ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية الباحث السينمائي والأكاديمي الدكتور الراحل يحيي عزمي، وتسلمتها عنه زوجته الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون.

وحرصت الدكتورة غادة جبارة على شكر قناة RT على التكريم، وأيضا على استضافة ملتقى الأفلام الوثائقية الذي يعزز العلاقات الروسية المصرية، مؤكدة أن كبار أساتذته وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والأكاديميات المصرية المختلفة درسوا في روسيا، وعادوا لنقل هذه الخبرات للطلاب والفنانين المصريين.

وأوضحت جبارة ان السينما بدأت وثائقية، وكان لروسيا نصيب الأسد من تطوير هذه الصناعة بل صناعة السينما بشكل عام.

واختتمت جبارة حديثها بالتأكيد على امتنانها لتكريم الباحث الكبير يحيي عزمي، فقالت: "كنت أتمني أن يتسلم التكريم بنفسه.. ولكن الحمد الله"

وافتتح الفنان منير نصر الدين بصحبة فرقته منذ قليل، ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "زمن الأبطال"، بتنظيم من قناة RT Arabic.

وقدم الفنان منير نصر الدين أغنية روسية بصحبة فرقته، تتحدث عن آلام الحرب، وتعظم دور الجنود الذين يضحون بحياتهم من أجل وطنهم.

وحرص عدد من الشخصيات العامة على الحضور، وعلى رأسهم السفير الروسي جيورجي بوريسينكو والفنانة سلوى محمد على والأب بطرس دانيال، والسيناريست الدكتور وليد سيف، الفنان وصبري فواز.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية بين روسيا ومصر، حيث يشارك فيه نخبة من صناع السينما من البلدين.

ويخصص اليوم الثاني، الموافق 29 أكتوبر، لبرنامج تعليمي وورش عمل تستهدف صناع الأفلام والمهتمين بالسينما الوثائقية، على أن تبدأ الورش في الساعة 12 ظهرا بورقة عمل بعنوان "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، ويقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة RT Documentary، وتتناول كيفية تصوير أفلام تجذب المشاهدين عالميا، وتقدم باللغتين الروسية والعربية

يلي ذلك عروض لأفلام وثائقية روسية ومصرية مع جولات أسئلة وأجوبة بحضور مخرجي وصناع هذه الأفلام.

وتستمر عروض الأفلام يومي 29 و30 أكتوبر، حيث تعرض مجموعة من الأفلام التي تسرد قصص بطولية من العصر الحديث، وتشمل العروض الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، والذي فاز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي المصري "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان RT DOC الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، وجمع على منصاته صناع الأفلام والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.

وقد أقيم المهرجان في مدن روسية مختلفة، وكذلك خارجها في بيلاروس وإيطاليا وقبرص وغيرها، مؤكدا أن زمن الأبطال هو الحاضر وليس الماضي فحسب.

