رئيس جامعة كفر الشيخ يجتمع بالطلاب من ذوي الهمم عقب فعاليات مبادرة "تمكين" (صور)

عقد الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من طلاب الجامعة من ذوي الهمم، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم في مسيرتهم الدراسية والحياتية داخل الجامعة، بحضور الدكتور محمد يسري، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، عقب فعاليات مبادرة "تمكين" التي نظمتها جامعة كفر الشيخ لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم.

وخلال اللقاء، استمع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم باهتمام إلى ملاحظات الطلاب ومشكلاتهم، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو الخدمات التعليمية أو الدعم الأكاديمي، ووجّه بحلها على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة لن تدّخر جهدًا في توفير كل ما يضمن لهم بيئة تعليمية دامجة ومتطورة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن طلاب الجامعة من ذوي الهمم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للجامعة، قائلا، نحن ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم لهم، وهدفنا هو أن يشعر كل طالب بأنه جزء من أسرة جامعة كفر الشيخ، له نفس الحقوق والفرص في التعليم والمشاركة والتميز.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ماضية في تنفيذ خططها لتطوير مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم ليصبح نموذجًا وطنيًا في دعم وتمكين الطلاب، من خلال تطوير الخدمات التكنولوجية المساعدة، وتوفير وسائل تعليمية ميسّرة، وبرامج تدريب وتأهيل تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

أنشطة المركز وبرامجه التدريبية

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد يسري، وكيل كلية الألسن ومدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، باهتمام رئيس الجامعة بالتواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إليهم بنفسه، مؤكدًا أن هذا اللقاء مثّل دفعة قوية نحو تنفيذ حلول سريعة وفعّالة، كما وجّه الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل لأنشطة المركز وبرامجه التدريبية.

وعبّر الطلاب من ذوي الهمم المشاركون في اللقاء عن تقديرهم وامتنانهم للدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، مثمنين استجابته الفورية وتوجيهه بحل مشكلاتهم بشكل عاجل.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر والاستماع إلى الميدان هو السبيل الأمثل لتحقيق التطوير الحقيقي داخل الجامعة، وأن جامعة كفر الشيخ ستظل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام الإنساني والأكاديمي المتوازن بجميع طلابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.