رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية (صور)

تفقد الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، مطعم المدن الجامعية، للاطمئنان على جودة الوجبات المقدمة للطلاب ومتابعة مستوى الخدمات الغذائية المقدمة لهم، وذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

وخلال جولته، حرص الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على تفقد المطبخ الرئيسي وأماكن إعداد الطعام ومخازن الأغذية، للتأكد من توافر معايير السلامة الغذائية وتطبيق اشتراطات الصحة العامة في جميع مراحل إعداد وتقديم الوجبات، كما تفقد صالة الطعام أثناء تقديم وجبة الغداء، وشارك الطلاب تناول الوجبة في أجواء يسودها الود والحوار الهادف.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المدن الجامعية وخدمات التغذية، حرصًا على توفير بيئة معيشية وصحية آمنة للطلاب المقيمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إعداد الوجبات ومراعاة التنوع الغذائي لتلبية احتياجات الطلاب اليومية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدمات المدن الجامعية سواء في الإقامة أو التغذية أو الأنشطة، في إطار توجيهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن سلامة الطلاب ورضاهم تأتي في مقدمة أولويات الجامعة.

وأضاف الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الزيارات الميدانية الدورية للمدن الجامعية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الأداء، والاستماع لملاحظات الطلاب وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تحقيق التكامل بين الخدمات التعليمية والمعيشية بما يسهم في تحسين تجربة الطالب الجامعي.

