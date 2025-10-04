السبت 04 أكتوبر 2025
تفاصيل صادمة في واقعة اقتحام فرع "فوري" بكرداسة وسرقة أموال تحت تهديد السلاح

تواصل نيابة الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة السطو المسلح على أحد فروع شركة "فوري" المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، بمنطقة كرداسة، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد السلاح.

كاميرات المراقبة وتحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على تفاصيل الجريمة، وتحديد هوية كافة المتورطين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا أربعة أفراد، استخدموا سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، حيث بقي أحدهم داخلها كسائق، في حين نزل الثاني لمراقبة الشارع وتأمين موقع الاقتحام. 

أما المتهمان الثالث والرابع، فقد اقتحما مقر الفرع مقنّعين، وكانا يحملان بندقيتين خرطوش، وقاما بتهديد الموظفين وعامل الأمن، وإجبارهم على تسليم الأموال.

سرقة تحت التهديد ومحاولة فاشلة للهروب

وأفادت التحقيقات بأن الجناة قاموا أيضًا بسرقة هواتف الموظفين لمنعهم من الإبلاغ، ووضعوا الأموال المسروقة داخل جوال كبير، ثم فروا إلى السيارة في محاولة للهروب.

إلا أن السيارة تعطلت بهم في شارع قريب من موقع الحادث، ما أثار الشكوك، ودفع الأهالي إلى مطاردتهم.

وتمكن الأهالي من الإمساك بـ3 متهمين، بينما نجح الرابع في الفرار وبفحص السيارة، عُثر بداخلها على سلاحين ناريين (بندقيتين خرطوش)، وسلاح أبيض، وجوال به مبلغ مالي كبير.

تم إبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهمين الثلاثة، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بقيام عدد من المسلحين باقتحام فرع شركة تعاملات مالية بكرداسة وسرقة مبالغ مالية ثم الفرار.

وانتقلت قوة من قسم شرطة كرداسة إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات التمشيط وجمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان، حيث تمكنت من تحديد هوية بعض المتورطين.

وبعد مطاردة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، واستعادة جزء من المبالغ المستولى عليها، بينما تواصل أجهزة الأمن تكثيف جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع عرضهم على التشكيل الجنائي ومواصلة التحريات. 

