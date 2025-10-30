التوقيت الشتوي، طريقة ضبط الساعة في نظام ويندوز

التوقيت الشتوي، يبدأ منتصف الليلة الجمعة 31 أكتوبر تأخير الساعة، ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي فى حاسبات نظام ويندوز ما دام الجهاز مرتبطًا بالإنترنت، فإن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويًّا وليس تلقائيًّا يتعين عليهم القيام بعدد من الخطوات من أجل تأخير الساعة.

تأخير ساعة نظام ويندوز

- في البداية يجب العلم أن الكمبيوتر نظام ويندوز فإنه يتم استخدام التاريخ والوقت لتحديد أوقات إنشاء الملفات أو تعديلها أو حذفها وإدارة رسائل البريد الإلكتروني ونقاط استعادة النظام في كتالوج وإدارة العديد من الأنشطة المهمة الأخرى المرتبطة بالنظام، كما يتم عرض الوقت والتاريخ على شاشة القفل وفي شريط المهام.

- يمكن تغيير التاريخ والوقت باستخدام إعدادات ويندوز عبر البحث عن الخيار تغيير التاريخ والوقت وفي نافذة الوقت واللغة، تحديد خيارًا لتعيين التاريخ والوقت.

- يمكن تشغيل الإعداد تعيين الوقت تلقائيًّا عبر إعداد الكمبيوتر للإبقاء على الوقت تلقائيًا.

- اما تغيير التاريخ والوقت يدويًا فيتم عبر وقف تشغيل تعيين الوقت تلقائيًا، ثم الضغط فوق الزر تغيير واستخدام القوائم المنسدلة وتحديد الخيارات وعندما تصبح الإعدادات صحيحة، يتم الضغط فوق تغيير ويمكن استخدم القائمة المنسدلة لتحديد المنطقة الزمنية الصحيحة.

- كما يمكن مزامنة ساعة الكمبيوتر مع خادم إنترنت خاص بالوقت ففي لوحة التحكم، يمكن تكوين الإعدادات لتمكين ويندوز من مزامنة التاريخ والوقت تلقائيًا مع خادم إنترنت خاص بالوقت للتأكد من عرض الوقت بدقة مع ملاحظة أنه إذا كان الكمبيوتر جزءًا من مجال، فلن تكون ميزة وقت الإنترنت متوفرة كما يجب التأكد من أن الكمبيوتر متصل بشبكة مع اتصال إنترنت نشط.

- يتم ذلك في نظام تشغيل ويندوز عبر البحث عن الخيار تغيير التاريخ والوقت وفي نافذة الوقت واللغة، الضغط فوق مزامنة الآن ضمن مزامنة الساعة إذا عرض الكمبيوتر الوقت الصحيح، فهذا يعني إنجاز المهمة.

- إذا لم يعرض الكمبيوتر الوقت الصحيح، فيتم اتباع هذه الخطوات ففي نافذة الوقت واللغة، يتم تحديد المنطقة، ثم الضغط فوق إعدادات إضافية للتاريخ والوقت والإعدادات الإقليمية ضمن الإعدادات ذات الصلة والضغط فوق إعدادات إضافية للتاريخ والوقت والإعدادات الإقليمية وفي نافذة لوحة التحكم، تحديد التاريخ والوقت والضغط فوق التاريخ والوقت وفي نافذة التاريخ والوقت، يتم تحديد علامة التبويب وقت الانترنت، ثم الضغط فوق تغيير الإعدادات.

- إذا تمت المطالبة بكلمة مرور أو تأكيد من مسؤول، فيتم كتابة كلمة المرور أو القيام بتأكيد المعلومات والتأكد من تحديد مزامنة مع خادم إنترنت خاص بالوقت، ثم الضغط فوق تحديث الآن والمزامنة مع خادم إنترنت خاص بالوقت ويتصل الكمبيوتر بخادم إنترنت ثم تحديث الوقت على الكمبيوتر.

- إذا فشل الكمبيوتر في تلقي تحديث من خادم الإنترنت الخاص بالوقت المحدد، فسيتم فتح رسالة تشير إلى حدوث خطأ مع تحديد خادمًا مختلفًا وأعد المحاولة والضغط فوق موافق ثم تمكين وقت الإنترنت الآن على جهاز الكمبيوتر.

تأخير ساعة الكمبيوتر

- فى حال تأخر ساعة الكمبيوتر إذا لم يتطابق الوقت الذي يعرضه ويندوز مع الوقت الحالي أو إذا كان من الضروري إعادة تعيينه غالبًا، فيتم التعرّف على كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

