رئيس جهاز حماية المنافسة يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة لتعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي استضافته القاهرة.

تعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة في القارة السمراء

وجاءت اللقاءات في إطار تعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة في القارة السمراء، حيث التقى الدكتور ممتاز بكل من البروفيسور أحمد دخينيسة، رئيس مجلس المنافسة بالجزائر، وخديجة نغاسونغوا، رئيس جهاز حماية المنافسة التنزاني، وديفيد كيمي، رئيس الجهاز الكيني، وفيسيا بورانجا، رئيس المجلس الوطني للمنافسة في تشاد، ويونيس فيري، المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة بزامبيا، ومينانو نكون، الأمين العام لمفوضية المنافسة في كوت ديفوار، وفيبين ناوجاه، المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة في موريشيوس، ونداليكوكولي فيتاليس مواشيميكا، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة في ناميبيا، وفريدريك أوماتسيين، رئيس العمليات بالمفوضية الفيدرالية للمنافسة في نيجيريا.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأفريقية في مجالات سياسات المنافسة والإنفاذ الفعّال لأحكام القانون، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الفنية، فضلًا عن استعراض الاحتياجات التدريبية الخاصة بالعاملين في أجهزة المنافسة بالقارة.

واتفق الجانبان على بلورة ما تم الاتفاق عليه في مذكرات تفاهم رسمية، تمهيدًا لتوقيعها قريبًا ودخولها حيز التنفيذ.

وأكد الدكتور ممتاز أن اللقاءات الثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنظيمي داخل القارة، ودعم قدرات أجهزة المنافسة الشقيقة في مواجهة الممارسات الاحتكارية المحلية والعابرة للحدود، بما يسهم في نمو اقتصاديات الدول الأفريقية وتحقيق مصالح شعوبها.

