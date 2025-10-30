مسئول أممي: تخصيص 20 مليون دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة بالسودان

أعلن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، اليوم الخميس، تخصيص 20 مليون دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة من الغذاء والرعاية الصحية في السودان.

إيقاف العنف في السودان

وطالب فليتشر -حسب منشور على حسابه على منصة (إكس) - بضرورة إيقاف العنف في السودان وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإغاثة المدنيين.

التصعيد العسكري الأخير في الفاشر

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، بولاية شمال دارفور، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للحصار والأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.