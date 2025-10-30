الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمعها بإريتريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وبما يدعم جهود الرئيس أفورقي في دفع مسيرة التنمية الوطنية، وتأكيدًا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر 2024.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعثمان صالح محمد، وزير الخارجية الإريتري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأخيه الرئيس أفورقي، مشيدًا بزيارته إلى مصر ومشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.

