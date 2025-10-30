الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي يستقبل رئيس إريتريا ويشيد بمشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعثمان صالح محمد، وزير الخارجية الإريتري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس أفورقي، مشيدًا بزيارته إلى مصر ومشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.

