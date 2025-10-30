البابا تواضروس: مجلس الكنائس العالمي يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، عن سعادته بنجاح مؤتمر مجلس الكنائس العالمي الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأيام الماضية.

قيادات مجلس الكنائس العالمي

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر لله الذي أتم هذا المؤتمر الذي عقد لأول مرة على أرض مصر في كنيسة أرثوذكسية شرقية، مشيرا إلى أن الكثيرين من الحاضرين في المؤتمر قد تعرفوا على الكنيسة القبطية لأول مرة خلال المؤتمر، لافتًا إلى انطباعاتهم الإيجابية عن الكنيسة وعن الشباب الذين قاموا بتنظيم المؤتمر بصورة منظمة ودقيقة وناجحة.

كذلك تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن زيارته مع وفد من قيادات مجلس الكنائس العالمي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي استقبل الوفد استقبالا فائق المحبة، مشيرا إلى أن هذا يعد تقديرا كبيرا من الدولة، وتحدث معهم حديثًا تضمن جوانب إنسانية وإيمانية ووطنية وسياسية، ولفت إلى أن الوفد حرص على تهنئة الرئيس السيسي باتفاق شرم الشيخ للسلام وبافتتاح المتحف المصري الكبير آملين أن يحل السلام في السودان أيضا.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بحديث الرئيس مع الوفد الذي اتسم بروح طيبة جدًا، وتناول موضوع وجود ملايين من المواطنين السودانيين في مصر والذين تعتبرهم مصر ضيوفًا لديها وليسوا لاجئين، وأن الرئيس عبر عن وجود عشرة ملايين من الأجانب من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض مصر.

ونوه قداسة البابا إلى أن المؤتمر كان له مردود سياحي كبير، وفرصة للتعرف على طبيعة الثقافة المصرية بطرق كثيرة، بالإضافة إلى التعرف على أصل وإيمان وعقيدة وطقوس الكنيسة القبطية، وفي الإجمال كان المؤتمر ناجحًا جدًا وكان فرصة طيبة للاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على مجمع نيقية وتكريم القديس أثناسيوس الرسولي الذي نفتخر بأن نكون أولاده في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية مستقيمة الرأي والفكر والعقيدة.

