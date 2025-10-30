جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

يعقد البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع لاعبي الفريق في الثالثة عصر اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات من مواجهة البنك الأهلي المقررة في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يستعرض فيريرا خلال المحاضرة الفنية خطة اللعب وأبرز نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الفوز لمواصلة صدارة جدول الترتيب بعد الأداء المميز في الجولات الأخيرة.

تأتي الجلسة وسط حالة تركيز كبيرة من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

