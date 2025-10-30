الخميس 30 أكتوبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري، تختتم اليوم الخمس مواجهات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري بمواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي، علما بتأجيل مباراة بيراميدز ضد إنبي بالجولة ذاتها بسبب ارتباط بيراميدز بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا.

 

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة 
2- الأهلي 22 نقطة 
3- المصري 19 نقطة 
4- وادي دجلة 19 نقطة 
5- الزمالك 18 نقطة 
6- إنبي 18 نقطة 
7- بيراميدز 17 نقطة 
8- زد 16 نقطة 
9- غزل المحلة 15 نقطة 
10- سموحة 15 نقطة 
11- مودرن سبورت 15 نقطة 
12- بتروجيت 15 نقطة 
13- الجونة 15 نقطة 
14-  البنك الأهلي 14 نقطة 
15- حرس الحدود 12 نقطة 
16- طلائع الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
21- الإسماعيلي 7 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

حرس الحدود 0-0 غزل المحلة (انتهت)

مودرن سبورت 1-2 المقاولون  (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

طلائع الجيش 2-2 زد  (انتهت)

فاركو 1-0 الإسماعيلي  (انتهت)

سموحة 0-1 الجونة (انتهت)

الاتحاد السكندري 1-2 وادي دجلة (انتهت)

بتروجت 1-1 الأهلي (انتهت)

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ترتيب الدوري المصري الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي الزمالك أنبي بيراميدز

