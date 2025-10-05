خطة ترامب.. أحلام الأطراف والواقع

فاجأت حماس كلا من ترامب ونتنياهو بقبول خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وقبول إدارة غزة من حكومة خبراء مستقلين، ضمن عشرين بندا غاية في الخطورة والأهمية والتعقيد..

وبموافقة حماس والفصائل الفلسطينية انقلب موقف ترامب مشجعا لحماس وموجها أوامر فورية للحكومة الإسرائيلية بوقف القصف فورا على القطاع، لخلق بيئة تساعد علي إطلاق سراح الرهائن.. وكالعادة ناور نتنياهو والقصف استمر ولا يزال حتى كتابة هذه السطور..



ردت حماس ببيان مدروس جيدا لاحظ محللون كثيرون ومراقبون أنه صناعة سياسية احترافية، تعكس حضورا عربيا ضليعا في فن التفاوض والدبلوماسية الحاذقة.. ومن باب أولى فإن الحضور المصري في نص الرد لا يمكن أن تخطئه العين البصيرة..

بتحليل الرد يمكن القول إنه ركز في السطور الأولى منه علي القبول لسببين جوهريين، بدأهما بمغازلة جموح وطلبات ترامب بأن وافقت حماس على اطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات، والثاني أن الموافقة تضع في اعتبارها التضحيات الجسيمة الفادحة والعظيمة التى قدمها ويقدمها شعب غزة كل ثانية، تحت التدمير والتجويع والقصف الاسرائيلي..



باقي ال18 نقطة، وأخطرها نزع السلاح والأفق السياسي ومجلس السلام برئاسة ترامب شخصيا، أدرجها بيان الرد في مسار التفاوض، مع غيرها من النقاط الملغمة..



استقبل ترامب موافقة حماس بفرحة عارمة وأشاد فورا بالرد، ووصف حماس بأنها تريد السلام الدائم وتوسع في فرحته وعيونه علي نوبل، بأن السلام ليس لغزة فقط بل للشرق الأوسط،، وأنه سيكون أول رئيس أمريكي يحل أزمة استعصت لثلاثة الاف سنة!



سبق لحماس أن وافقت علي خطة أمريكية مماثلة فارتبك نتنياهو ثم ناور ودمرها، وهذه المرة، ليس أمامه إلا أمران إما قبول الخطة كاملة فيخسر حكومته بخروج المسعورين بن غفير وسموتريتش، أو التصادم مع ترامب الذي يلقي بثقله كاملا في هذا الموقف، ويعتبر الخطة انجازا شخصيا لا بد أن ينحني الجميع لتنفيذها..



نتنياهو إذن علي خط التصادم مع ترامب أو مع وزيريه المتطرفين.. وفي النيويورك تايمز الأمريكية، قال لهما أن عليهما التخلي عن أية أحلام لهما في غزة..



أهم ما في الخطة أنها تطمئن مصر بالتخلي عن دعوة ترامب للتهجير، مما زاد من حنق نتنياهو، وترفض إحتلال القطاع وأن علي إسرائيل الانسحاب، وفق خرائط ميدانية..



ونتصور أن المرحلة الأولي فقط من هذه الخطة التى فيها من الألغام أكثر مما فيها من مفاتيح نسف الألغام، هي فقط التى سوف تنفذ، فوفقا للخطة ستطلق حماس سراح الموتى والأحياء، وستعرض إسرائيل خرائط الانسحاب التدريجي، وبخصوص الانسحاب فان الإعلام العبري يتحدث عن وجود عسكري اسرائيلي في ممر فيلادلفيا علي الحدود مع مصر، في المنطقة العازلة، وأن نتنياهو أبلغ ترامب بعزمه البقاء فيها..



ونتصور أنه بمجرد إطلاق سراح الرهائن والأسري من الجانبين مع إنسحاب مظهري تكتيكي للقوات الاسرائيلية، سيكون صخب الليلة الأولي من الفرح السياسي قد تم، وما تبقي هو فتور، وتنطع ومناورات سياسية بالغة التعقيد من حكومة إسرائيل..



لماذا؟ لأن نتنياهو سيكون حقق أهداف الحرب كلها تقريبا، فقد حصل علي الرهائن، ودمر90٪؜ من حماس، إنجاز يضيفه لتدمير حزب الله، وفي سبيله لتدمير أنصار الله في اليمن، كما دمر جيش سوريا كاملا، وهو بعد هذا كله ليس مضطرا لتنازلات تنال من حلمه في التوسع..



سيكون حلم نتنياهو في مواجهة حلم ترامب.. أرض مقابل جائزة.. يبقى أن نرى ماذا سيفعل مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب اليهودي، في اجتماعات شرم الشيخ، بحضور الشاباك وديرمر وزير الشئون الاستراتيجية الاسرائيلي..

القاهرة منذ غد وحتي شهور مقبلة ممتدة ستظل محطة للدبلوماسية الساخنة.. بقبول خطة ترامب ربما يهدأ فوران البركان على حدودنا وهذا ما يهمنا، لكن الصهير تحت الجلد مباشرة.. ونتابع

