المؤبد 7 سنوات لشخصين بتهمة تزوير محررات رسمية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحي والمستشار محمد جميل خلف الله،وسكرتير المحكمة مينا مجدي، حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من " ك.ع.م" و" ك.م.م" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما في التزوير في محرر رسمي.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 762 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية معلومات عن قيام المتهمان بتزوير محررات رسمية في بيان جمركي، وتزوير توكيل.

تبين من التحقيقات، قيام كل من " ك.ع.م" مستخلص جمركي و" ك.م.م" عاطل، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا فيما بينهما عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي الإفراج المبدئي، عن الصادرات الخاصة بالبيان الجمركي رقم 71426 صادر الإسكندرية، والمنسوب للجمارك، وإن استعملا المحرر المزور محل الاتهام الاول، بأن قاما بإرفاقه عبر منظومة mts الخاصة بمصلحة الجمارك، وإزالة اسم شركة للمقاولات، كاسم المستخلص وإضافة اسم اخري، وكذلك إزالة ليبيا كبلد مصدر واضافة إيطاليا وذلك علي خلاف الحقيقة،والتزوير في توكيل باسم المتهم الأول باسم شركة مقاولات علي غير الحقيقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

