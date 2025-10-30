الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد 7 سنوات لشخصين بتهمة تزوير محررات رسمية في الإسكندرية

مجمع محاكم الاسكندريه
مجمع محاكم الاسكندريه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحي والمستشار محمد جميل خلف الله،وسكرتير المحكمة مينا مجدي، حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من " ك.ع.م" و" ك.م.م" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما في التزوير في محرر رسمي.

البنا عميدا لفنون تطبيقية والنسر للبيطري والدق للدراسات المتقدمة ببني سويف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 762 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية معلومات عن قيام المتهمان بتزوير محررات رسمية في بيان جمركي، وتزوير توكيل.

تبين من التحقيقات، قيام كل من " ك.ع.م" مستخلص جمركي و" ك.م.م" عاطل، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا فيما بينهما عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي الإفراج المبدئي، عن الصادرات الخاصة بالبيان الجمركي رقم 71426 صادر الإسكندرية، والمنسوب للجمارك، وإن استعملا المحرر المزور محل الاتهام الاول، بأن قاما بإرفاقه عبر منظومة mts الخاصة بمصلحة الجمارك، وإزالة اسم شركة للمقاولات، كاسم المستخلص وإضافة اسم اخري، وكذلك إزالة ليبيا كبلد مصدر واضافة إيطاليا وذلك علي خلاف الحقيقة،والتزوير في توكيل باسم المتهم الأول باسم شركة مقاولات علي غير الحقيقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات الأسكندرية ميناء الإسكندرية الاسكندرية

مواد متعلقة

البيئة تطلق أولى لجان مبادرة حماية الشعاب المرجانية

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

الاحتلال يشعل نيران الحرب في الجنوب اللبناني من جديد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

علاء مبارك يستعين بمنقذ الأطفال اليهود في الحرب العالمية الثانية لإغاثة مصابي غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية