محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية 5 نوفمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزل بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين قيام مالك عقار بالاستعانة بثلاثة آخرين والحفر أسفله بحثا عن قطع أثرية، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة داهمت قوة أمنية المكان.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب عن الآثار وهي عبارة عن سلم خشبي واسلاك انارة وكوريك وفأس، كما عثر على حفر بعمق 2 متر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة الموقع لبيان هل يحتوي على قطع أثرية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

