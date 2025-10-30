ترامب: سأزور الصين في أبريل و"لم أتحدث إلى كيم لأنني كنت مشغولًا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه سيزور الصين في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من التحدث مع زعيم كوريا الشمالية لأنه “كان مشغولًا”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله، في ختام زيارته إلى كوريا الجنوبية حيث التقى نظيره الصيني تشي جين بينج، إنه سيزور الصين في إبريل المقبل وإن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة لاحقًا بعد ذلك.

وقال ترامب: “لم أتمكن من التحدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لأنني كنت مشغولًا”.

من جهة أخرى أكد ترامب أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا للتوصل إلى شيء ما وأن شي وعد بالمساعدة في هذا الشأن، مؤكدًا أنهما لم يتطرقا إلى مسألة تايوان، كما أكد ترامب أن غزة عادت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق ما ذكرت وكالة “نوفوستي”، فقد قال ترامب إن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان الحد من الأسلحة النووية وأنه لا يعتقد أن المخاطر النووية تتزايد، مشيرا إلى أنه لم يناقش مع شي جين بينغ مسألة شراء الصين النفط الروسي.

وكان الرئيس الصيني أعلن خلال اجتماعه مع ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد ترامب أن “علاقات البلدين ستكون رائعة”.

وقال شي جين بينج إنه يمكن للصين والولايات المتحدة مساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح والازدهار المشترك.

وتابع الرئيس الصيني: “على مر السنين، أكدت مرارا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. لقد علمنا التاريخ هذا، والواقع يفرض ذلك”.

وشدد على أن “تطور الصين ونهضتها يتوافقان ولا يتعارضان مع رؤية “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بإمكان الصين والولايات المتحدة تحقيق إنجازات تعود بالنفع على الطرفين وتحقيق ازدهار مشترك، وينبغي أن تظلا صديقين وشريكين”.

بدوره، قال ترامب إن اللقاء مع الرئيس الصيني كان ممتازا ووديا، وقد اتخذت فيع العديد من القرارات المهمة، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين ستبقى عند 47%، وكاشفا أن العقبة الحالية أمام توقيع اتفاقية تجارية مع الصين تتمثل في مسألة قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة. ومع ذلك، أعرب ترامب عن ثقته من أن الوثيقة ستوقع قريبًا.

وقال ترامب: “توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنتوصل الآن إلى اتفاق بشأن المزيد. الرئيس شي جين بينغ قائد عظيم لبلد عظيم. أعتقد أنه ستكون لدينا علاقات رائعة وستدوم طويلًا”.

