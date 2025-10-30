الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غرام وانتقام، ترامب وشي يبحثان عن "الشراكة والصداقة" في قمة "البقاء للأقوى"

شي جينبينج وترامب،
شي جينبينج وترامب، فيتو

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعدة جيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وفي مستهل اللقاء، وصف ترامب الرئيس الصيني بأنه "صديق لي" و"قائد عظيم لدولة عظيمة"، مشيرًا إلى أن الجانبين "اتفقا بالفعل على الكثير من الأمور وسيتفقان على المزيد خلال هذا الاجتماع" 

وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.


كما أشار ترامب إلى احتمال توقيع صفقة تجارية مع الصين بناءً على نتائج اللقاء، مشيدًا بالعلاقة الشخصية التي تجمعه بشي جين بينج ووصفه بـ"القائد العظيم لدولة عظيمة" معربًا عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستستمر بشكل ممتاز لفترة طويلة.
 

وفي الوقت نفسه، وصف ترامب الرئيس الصيني بأنه "مفاوض صعب"، معلقًا بأن ذلك "ليس بالأمر الجيد". 

من جهته، أكد شي جين بينج أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما مساعدة بعضهما البعض لتحقيق النجاح والازدهار المشترك.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، إنه رغم اختلاف وجهات نظر بلديهما أحيانًا، يجب أن يسعيا ليكونا "شريكين وصديقين".

وأضاف: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".

وأشار شي إلى أن التعاون بين الصين وأمريكا يمكن أن يسهم في تحقيق الازدهار المشترك، معربًا عن تقديره لجهود ترامب في إحلال السلام، لا سيما في غزة وتوقيع إعلان السلام بين كمبوديا وتايلاند. 

كما لفت إلى أن الجولة الأخيرة من المشاورات الاقتصادية بين الفرق التفاوضية للبلدين أسفرت عن توافق أساسي حول القضايا المثيرة للقلق، ما مهّد الطريق لعقد هذا اللقاء.


يأتي هذا اللقاء في ظل توترات تجارية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض ضوابط تصدير على بعض السلع المرتبطة بالمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم والمواد الكربونية الصناعية، وأجهزة تعدين ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام والمواد فائقة الصلابة، بدءًا من 8 نوفمبر.


ورد الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي بأنه سيرد برسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ابتداءً من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، معتبرًا هذه الخطوة ردًا على "الموقف العدواني" للصين. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تؤجل تطبيق هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للقاء القادة ومناقشة القضايا التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شي جين بينج قاعدة جيمهي الجوية بمدينة بوسان كوريا الجنوبية الرئيس الصيني

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

ضبط 40 بلطجيا وهاربا من المراقبة و67 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads