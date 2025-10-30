الخميس 30 أكتوبر 2025
القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات أثناء عبوره الطريق بمنطقة البدرشين.

حادث البدرشين 

تلقي قسم شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات صدمتها سيارة سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الملاكى المتسببة في الحادث وقائدها.


وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية