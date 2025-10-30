قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشاريع الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لكونه أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، بل لأنه يمثل رؤية مصرية جديدة لإدارة التراث وفق معايير حديثة.

ومنذ صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 باعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير السياحة والآثار، أُنشئ مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير ليكون الجهة العليا المسؤولة عن وضع السياسات ومتابعة تنفيذها.

إقرار السياسة العامة والخطط الإستراتيجية

يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط التنفيذية للمتحف، بما يشمل خطط العرض المتحفي، الترميم، التطوير العمراني، واستراتيجية التشغيل والاستثمار.

ويتابع المجلس بصورة دورية الموقف التنفيذي للمشروعات المرتبطة بالمتحف، مثل البنية التحتية، المنطقة المحيطة، وحفل الافتتاح المنتظر الذي يمثل حدثًا عالميًّا.

اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي

من أبرز مهام المجلس إقرار الميزانية السنوية والقوائم المالية الختامية للهيئة، لضمان الشفافية في الإنفاق وإدارة الموارد. منها أنه وافق على الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا التزامه بسياسات ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية

يختص المجلس كذلك باعتماد الهيكل الإداري والوظيفي للمتحف، بما يتوافق مع قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يصدر اللوائح الداخلية المنظمة لشؤون العاملين، واللوائح المالية والإدارية التي تضمن سير العمل وفق معايير الحوكمة والشفافية.

تحديد أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للزوار

يُعد مجلس الإدارة الجهة المخولة باعتماد سياسات التسعير، سواء لتذاكر الدخول أو للخدمات المقدمة داخل المتحف. وأقر المجلس مؤخرًا تعديل الفئات العمرية لأسعار تذاكر الطلاب، بما يتناسب مع سياسة الدولة لدعم فئة الشباب وتشجيع الزيارات التعليمية والثقافية.

الإشراف على المشروعات التنفيذية والتطوير داخل المتحف

يتابع المجلس بشكل دوري تطور الأعمال الإنشائية والتجهيزية داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. ويُعد هذا الدور محوريًا لضمان جاهزية المتحف وفق أعلى المعايير الدولية في العرض، الإضاءة، وخدمات الزوار.

التعاون الدولي وحماية البيئة

يحرص المجلس على إبرام بروتوكولات تعاون محلية ودولية في مجالات الترميم والحفظ وإدارة المواقع الأثرية. ووافق مؤخرًا على بروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة لتعزيز معايير الاستدامة داخل المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، تأكيدًا على التزام الهيئة بالمسؤولية البيئية.

توثيق وحفظ القطع الأثرية رقميًّا

يشرف المجلس أيضًا على جهود المتحف في توثيق القطع الأثرية رقميًا، وتأمينها وترميمها باستخدام أحدث التقنيات. ويأتي هذا ضمن رؤية تحويل المتحف إلى مركز عالمي للأبحاث والحفاظ على التراث، وليس مجرد صالة عرض للآثار.

تطوير خدمات الزوار وتعزيز التجربة السياحية

يدعم المجلس سياسات تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة تشمل مراكز الزوار، قاعات المؤتمرات، المقاهي، المتاجر، والأنشطة الثقافية والتعليمية. ويؤكد المجلس أن المتحف لن يكون فقط وجهة للآثار، بل مركزًا حيًا للحضارة المصرية يعكس روحها على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.