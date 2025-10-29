الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إعلام عبري: إسرائيل تستعد الليلة لاحتمال تسلم جثث رهائن

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دولة الاحتلال تستعد الليلة لاحتمال تسلم جثث رهائن لكن لم تتلق بعد بلاغا من الصليب الأحمر، وذلك علي حد قولها.

 

إسرائيل تقتل 100 فلسطيني ثم تعلن العودة لاتفاق وقف إطلاق النار

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، العودة للالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد قتله 100 فلسطيني بينهم 35 طفلا، بقصف استهدف مناطق متفرقة داخل القطاع.

وقال، في بيان، بتوجيهات سياسية، بدأ جيش الاحتلال في التزام متجدد بالاتفاق الذي "خرقته منظمة حماس"، بعد سلسلة غارات واسعة على مسلحين وعلى أهداف أخرى كثيرة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك استهدفا أكثر من 30 مسلحا من مستويات القيادة في المنظمات العاملة في قطاع غزة، دون إيراد تفاصيل.

وفي حين قال إنه سيواصل فرض الاتفاق، هدد جيش الاحتلال بأنه سيرد بقوة على أي خرق.

 

مجازر جيش الاحتلال في غزة

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلا، في "مجازر" متفرقة خلال أقل من 12 ساعة.

واستهدف جيش الاحتلال في غاراته منازل وسيارة مدنية ومركز إيواء ومستشفى وخيام نازحين، وجميعها غرب ما يسمى "الخط الأصفر"، أي خارج مناطق سيطرته.

