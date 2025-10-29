ممدوح عباس مشيدا بنجم الزمالك: "خليفة سمير قطب وياريت كل اللاعيبة مثله"

أشاد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بلاعب الفريق محمد شحاتة، مؤكدًا أنه يمتلك أخلاقًا عالية وهدوءًا يذكره بنجوم الزمالك القدامى.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “يا ليت كل لاعبي نادي الزمالك في دماثة أخلاق وأدب كابتن محمد شحاتة، وأنتظر أن يكون خليفة سمير قطب في نادي الزمالك، وما أعجبني فيه أنني عندما التقيت به وجدته يتحدث قليلًا جدًا، إن شاء الله يقدم مباريات قوية ابتداءً من الغد”.

وتأتي إشادة عباس قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي يُنتظر أن يشارك فيها محمد شحاتة ضمن التشكيلة الأساسية.

وتُعد هذه الرسالة دعمًا معنويًا مهمًا للاعب، خاصة في ظل الضغوط الواقعة على الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة فيريرا لتثبيت التشكيل وتحقيق انتصار جديد يعزز موقف الفريق في الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.