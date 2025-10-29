الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ممدوح عباس مشيدا بنجم الزمالك: "خليفة سمير قطب وياريت كل اللاعيبة مثله"

ممدوح عباس
ممدوح عباس

أشاد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بلاعب الفريق محمد شحاتة، مؤكدًا أنه يمتلك أخلاقًا عالية وهدوءًا يذكره بنجوم الزمالك القدامى.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “يا ليت كل لاعبي نادي الزمالك في دماثة أخلاق وأدب كابتن محمد شحاتة، وأنتظر أن يكون خليفة سمير قطب في نادي الزمالك، وما أعجبني فيه أنني عندما التقيت به وجدته يتحدث قليلًا جدًا، إن شاء الله يقدم مباريات قوية ابتداءً من الغد”.

وتأتي إشادة عباس قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي يُنتظر أن يشارك فيها محمد شحاتة ضمن التشكيلة الأساسية.

وتُعد هذه الرسالة دعمًا معنويًا مهمًا للاعب، خاصة في ظل الضغوط الواقعة على الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة فيريرا لتثبيت التشكيل وتحقيق انتصار جديد يعزز موقف الفريق في الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الفنى لاعبي نادي الزمالك نجوم الزمالك نجوم الزمالك القدامى نادي الزمالك ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك

مواد متعلقة

أحمد ربيع يقترب من قيادة وسط الزمالك أمام البنك الأهلي

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية