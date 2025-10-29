جماهير الأهلي تهاجم محمد الشناوي خلال مواجهة بتروجيت وشوبير يدعمه (فيديو)

الدوري المصري، شنت جماهير الأهلي، هجوما على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بين شوطي مباراة بتروجت، التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وهاجمت جماهير الأهلي، محمد الشناوي بين الشوطين بسبب خروجه الخاطئ في الهدف الأول الذي أحرزه حامد حمان لاعب بتروجت، فيما حرص زميله مصطفى شوبير على التوجه للحارس الدولي ودعمه ومؤازرته.

حامد حمدان يتقدم بهدف بتروجت الأول

تقدم حامد حمدان، لاعب بتروجت، بالهدف الأول في الدقيقة 11 بعد ركلة حرة لمصلحة بتروجت تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها حمدان برأسية في شباك الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من محمد الشناوي.

فيما أحرز جراديشار لاعب الأهلي، هدف التعادل بالدقيقة 60، في أول لمسة له بعد مشاركته بديلا، حيث جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها لاعب الأهلي برأسية لتصل إلى جراديشار الذي أودعها برأسه في الشباك.

الأهلي وبتروجت

بعد الهدف، سيطر الأهلي على مجريات الأمور، إلا أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات بتروجت المتمركزة بشكل جيد للغاية.

وفي الدقيقة 35، أرسل محمد شكري كرة عرضية من جهة اليسار قابلها طاهر محمد طاهر برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

الأهلي وبتروجت

وفي الدقيقة 37، أرسل أشرف بنشرقي كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء أبعدها دفاع بتروجت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38، أطلق محمود تريزيجيه تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

الأهلي وبتروجت

وفي الدقيقة 44، كان التهديد الأبرز من لاعبي الأهلي بعد تسديدة قوية من محمود تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف نظيف.

الأهلي وبتروجت

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الأهلي يحرز هدف التعادل بعد تسديدة من طاهر محمد طاهر من داخل منطقة الجزاء أبعدها عمر صلاح حارس بتروجت قبل عبور خط المرمى.

الأهلي وبتروجت

وفي الدقيقة 60، أحرز جراديشار هدف التعادل للأهلي، في أول لمسة له بعد مشاركته بديلا، حيث جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها لاعب الأهلي برأسية لتصل إلى جراديشار الذي أودعها برأسه في الشباك.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

وجاء تشكيل الأهلي أمام بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

الأهلي وبتروجت

فيما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري

وجاء تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

ويجلس على دكة بدلاء بتروجت كلا من أحمد غنيم، أحمد عبدالموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، سمير محمد.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

