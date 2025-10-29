الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات موسعة بالإسكندرية على مستودعات البوتاجاز

حملات موسعة بالإسكندرية
حملات موسعة بالإسكندرية على مستودعات البوتاجاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالاسكندرية، حملات موسعة على مستودعات البوتاجاز.

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

اتباع هوى العقل نقيصة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات على مستودعات البوتاجاز.

 

 والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، وتحرير محضرين ومصادرة ١٣ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى فارغة وعدد أسطوانتين بوتاجاز مملؤة وذلك للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة، وتحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز للبيع بسعر أزيد، وتحرير محضر ومصادرة ١٠ أسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة

 

كما تم تحرير محضر ومصادرة ٣١ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين بالاسكندرية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

الأكثر قراءة

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ليس خرقا!

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية