حملات موسعة بالإسكندرية على مستودعات البوتاجاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، حملات موسعة على مستودعات البوتاجاز.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات على مستودعات البوتاجاز.

والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، وتحرير محضرين ومصادرة ١٣ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى فارغة وعدد أسطوانتين بوتاجاز مملؤة وذلك للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة، وتحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز للبيع بسعر أزيد، وتحرير محضر ومصادرة ١٠ أسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة

كما تم تحرير محضر ومصادرة ٣١ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

