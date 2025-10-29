الأربعاء 29 أكتوبر 2025
انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، إذ انخفضت أسعار معظم أنواع الكتاكيت، إضافة إلى انخفاض أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 20 إلى 31 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 16 و16.5 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 11 جنيها إلى 11.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 10 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 9 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 58 جنيها.
<strong alt=
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 28 إلى 31 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 29 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 25 إلى 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 20 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 26 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما انخفضت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 27 إلى 28 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 8.5  جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 25 إلى 26 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

