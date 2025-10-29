تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية غدا

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات والبضائع الجمركية، وذلك غدا الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

يأتي هذا المزاد ضمن جهود الهيئة لتصريف البضائع والمهملات الواردة من المنافذ الجمركية، وتحصيل الرسوم المستحقة عنها.

سيارات جمرك نويبع

يتضمن المزاد عددًا من السيارات الملاكي من ماركات معروفة مثل مرسيدس وهيونداي، إلى جانب سيارات أخرى من ماركات وموديلات مختلفة، بعضها مرخص وقابل للترخيص، والبعض الآخر يُعرض بدون ترخيص.

بضائع من عدة منافذ جمركية

كما يشمل المزاد بضائع متنوعة واردة من جمرك الدخيلة، وإيداعات جمرك الإسكندرية، بالإضافة إلى جمرك دمياط، ونويبع، والعريش، وتتضمن البضائع:

مواد خام وصناعية أقمشة، خيوط، ورق، كيمياويات، تيل فرامل، جلسرين نباتي أجهزة وأدوات أجهزة كهربائية، أجهزة طبية، طابعات، كشافات، سجاد كهربائي، ماكينات لف خيوط، منتجات متنوعة ملابس، أحذية، أثاث، قطع غيار سيارات، مستحضرات تجميل، لعب أطفال، أدوات منزلية، مواد غذائية وزراعية ذرة، حبوب، لدان، جرانيت، بذور، وغيرها.

وأشار الإعلان إلى أن بعض هذه البضائع يُباع برسم الوارد، والبعض الآخر برسم الصادر، وفقًا للوائح الجمركية.

شروط الاشتراك في المزاد

تأمين دخول المزاد 10,000 جنيه مصري (نقدًا أو بشيك مقبول الدفع).

سعر كراسة الشروط 400 جنيه.

أسلوب البيع بيع نهائي لأعلى سعر دون عمولة.

فترة السداد يجب سداد قيمة الصفقة خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.

يسقط حق أصحاب المعامل التي لم يتم تسجيلها قبل الجلسة.

كراسات الشروط متاحة بهيئة الخدمات الحكومية، وزارة المالية (شارع الصحافة)، أو من برج 2 بمجمع مصالح وزارة المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.