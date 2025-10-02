سفير تركيا يفتتح معرض "كايرو فاشون آند تكس" بالقاهرة بحضور 650 شركة

افتتح السفير صالح موطلو سفير تركيا لدى مصر، فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، اليوم الخميس، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي.

وشهد الافتتاح حضورًا مميزًا ورفيع المستوى ضم كلًا من دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، ومحمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي

عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية

وأكد السفير التركي بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح المعرض على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال إن هذا الحدث يمثل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المصرية، التي أصبحت مؤهلة للتصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية والعربية معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمعرض ولقطاع الصناعة.

مشاركة 650 شركة مصرية واجنبية

ويشارك بالمعرض قرابة 650 شركة من مختلف الدول من بينها 400 شركة مصرية و150 صينية و25 تركية مما يعكس حرص الشركات المختلفة على تعزيز وجودها في مصر وعقد شراكات تصديرية في السوق المصري والأسواق المجاورة.

مصر تتصدر قائمة الدول المشاركة بأكثر من 400 شركة

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز الصادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصنعين وتسهيل الإجراءات.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الافتتاح اليوم إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأعرب عن سعادته البالغة بافتتاح الدورة الثامنة والسبعين للمعرض، مشددًا على أن هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة قياسية، حيث تضم أكثر من 650 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم، وهو ما يعكس الثقة الدولية في السوق المصري.

وأوضح أن مصر تتصدر قائمة الدول المشاركة بأكثر من 400 شركة، تليها جمهورية الصين بحوالي 150 شركة، بينما تشارك تركيا بما يقرب من 25 شركة، مما يُثري المعرض بتنوع المنتجات والخبرات العالمية.

وأضاف الشريف أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا المعرض هو تعزيز الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى جميع الدول المجاورة والأسواق العالمية.

وأكد أن المعرض يُعد منصة حيوية لعقد الصفقات وتوسيع شبكات الأعمال، مشيرًا إلى أن الدورات الماضية شهدت توقيع العديد من العقود التصديرية الكبيرة التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أننا نستهدف هذه الدورة استقطاب ما لا يقل عن 500 زائر أجنبي من كبار المشترين والمستوردين، وذلك لزيادة فرص الشركات العارضة في إبرام صفقات تصديرية جديدة وفتح أسواق غير تقليدية.

وأعرب عن ثقته في أن الدورة الحالية من "كايرو فاشون آند تكس" ستكون الأكثر نجاحًا على كافة المستويات، بفضل التنوع الكبير في المنتجات والجودة العالية للمشاركات.

كما أعرب حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، عن سعادته بحضور المعرض، مشيدا بتنظيم المعرض

وقال إن المصريين والمغاربة شركاء دائمًا، وهذه الشراكة معروفة عالميًا، وهي خير للمغرب والمصريين ولجميع الدول العربية."

ومن جهته، لفت محمد الصفح، رئيس مركز جدة للمعارض، إلى نجاح فعاليات ومعارض الأزياء المقامة مؤخرًا في جدة، مشيدًا بالعلاقات التجارية المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف الصفح: "نعمل ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري والعلاقات، بما في ذلك مع المملكة المغربية الشقيقة، لتعزيز الرواج الاقتصادي نحو إفريقيا كما نثمّن دور الشركات التركية الشريكة في هذا المشهد التنموي، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادات العربية لتعزيز التعاملات التجارية الإسلامية والعربية."

وفيما يخص العلاقات التركية المصرية، اشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين نهاد اكينجي بتنظيم المعرض الذي يعد منصة متميزة لتنمية التجارة والتبادل الاستثماري.

ولفت إلى أن الجمعية تأسست منذ أكثر من ٢٣ سنة لخدمة رجال الأعمال الأتراك والمصريين، وتعمل على تنمية العلاقات التجارية المصرية التركية، حيث تضم في عضويتها حوالي ٨٥٠ عضوًا يسعون لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

