الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

اتهمت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، "قوات الدعم السريع" بترويع المدنيين في مدينة بارا شمالي كردفان وقتلتهم بدم بارد.

الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من السودانيين

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي: إن قوات الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من السودانيين خلال الحرب، داعيا لمحاسبة قادتهم لما ارتكبته في الفاشر.

التزام الحكومة بحماية المدنيين

كما دعا إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، مؤكدا التزام الحكومة بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الدولية.

