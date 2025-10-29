اللجان الفرعية لتطوير الإعلام تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطط العمل

واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعاتها، لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل اللجان التي تم إقرارها، وصولًا لخارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.

اجتماعات اللجان الفرعية لتطوير الإعلام

وعقدت لجان التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، برئاسة الكاتب الصحفي خالد صلاح، والتدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، ومقررها دكتور منى الحديدي، والتمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، اجتماعاتها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة إعلام الخدمة العامة، برئاسة الإذاعية إيناس جوهر، اجتماعها اليوم الأربعاء، فيما تعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة الإعلامي جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة الكاتب الصحفي عادل حمودة، اجتماعهما غدًا الخميس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتعقد لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.