الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

جدول أعمال اللجان الفرعية لـ تطوير الإعلام خلال الأسبوع الثاني

اللجنة الرئيسية لتطوير
اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، فيتو

اعتمد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، جدول اجتماعات اللجان الفرعية، والتي تنعقد خلال الأسبوع الجاري لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل اللجان التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأول، وصولًا لخارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.
 

لجنة التشريعات ومواثيق العمل 

وعقدت لجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أمس السبت اجتماعها. 

لجنة التحول الرقمي 

ومن المقرر أن تعقد لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي يترأسها الكاتب الصحفي خالد صلاح، اجتماعها غدًا الإثنين، كما تعقد أيضًا لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، ومقررها د. منى الحديدي، اجتماعها الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

لجنة التمويل والدعم 
 

فيما تعقد لجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، برئاسة زكي عبد الحميد، اجتماعها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وتعقد لجنة إعلام الخدمة العامة، برئاسة الإذاعية إيناس جوهر، اجتماعها يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

السياسات الإعلامية وتطوير الإعلام الخاص 


وتعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة الإعلامي جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة الكاتب الصحفي عادل حمودة، اجتماعهما يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وتعقد لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجان تطوير الإعلام اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تطوير الاعلام

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية