جدول أعمال اللجان الفرعية لـ تطوير الإعلام خلال الأسبوع الثاني

اعتمد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، جدول اجتماعات اللجان الفرعية، والتي تنعقد خلال الأسبوع الجاري لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل اللجان التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأول، وصولًا لخارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.



لجنة التشريعات ومواثيق العمل

وعقدت لجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أمس السبت اجتماعها.

لجنة التحول الرقمي

ومن المقرر أن تعقد لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي يترأسها الكاتب الصحفي خالد صلاح، اجتماعها غدًا الإثنين، كما تعقد أيضًا لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، ومقررها د. منى الحديدي، اجتماعها الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

لجنة التمويل والدعم



فيما تعقد لجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، برئاسة زكي عبد الحميد، اجتماعها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وتعقد لجنة إعلام الخدمة العامة، برئاسة الإذاعية إيناس جوهر، اجتماعها يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

السياسات الإعلامية وتطوير الإعلام الخاص



وتعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة الإعلامي جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة الكاتب الصحفي عادل حمودة، اجتماعهما يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وتعقد لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

