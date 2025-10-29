مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

لقى شخص مسن مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية " أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة أمام مكتب البريد بالقرية أسفر عن مصرع أحمد عبد العزيز السيد، 63 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة، وإصابة تامر عبد الرحمن خيري عبد الرؤوف، 24 عامًا، ومقيم بقرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصاب لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

