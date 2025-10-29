الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مسن مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية " أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة أمام مكتب البريد بالقرية أسفر عن مصرع أحمد عبد العزيز السيد، 63 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة، وإصابة تامر عبد الرحمن خيري عبد الرؤوف، 24 عامًا، ومقيم بقرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصاب لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوادى الجديد أمن الوادى الجديد تصادم دراجتين ناريتين تصادم دراجتين حادث مروري شرطة النجدة محافظة الوادى الجديد محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية