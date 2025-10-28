الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تحرير 85 محضرا تموينيا في حملات رقابية بالوادي الجديد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، سلسلة من الحملات الرقابية على مستوى المحافظة، ما بين مراجعة دقة معاير طلمبات الوقود والمحطات؛ والتدقيق على مستودعات ومنافذ توزيع أسطوانات الغاز ومدى التزامها بالأوزان والأسعار الرسمية المعتمدة، طبقًا لقرار لجنة التسعير بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى المراكز.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات أو مخالفات، عبر غرفة عمليات المديرية على الرقم: ٠٩٢٢٩٢٨٩٥٩.

وأكدت سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في حديثها لـ"ڤيتو"، أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وأشارت «سلوي»، إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة عقب قرار تحريك أسعار الوقود، وأكدت أن مديرية التموين تتخذ جميع التدابير والإجراءات وتحرير المخالفات ضد المخالفين وفقًا لتعليمات وزير التموين بالقرار رقم 175 لسنة 2024.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية لانضباط الأسواق، والالتزام بالأسعار المعتمدة لجميع السلع والمواد البترولية، بما يحفظ حقوق المواطنين.
 

