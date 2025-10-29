أبو الغيط: الإعلام العربي شريك أساسي بالتنمية ومسئول عن صون وحدة المجتمعات

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإعلام العربي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من قوة تأثير في توعية المواطن وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء.

دعم الحوار العربي المشترك في المجال الإعلامي

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والعشرين للملتقى الإعلامي العربي، الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية وحضور الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وبمشاركة نخبة من القيادات السياسية والإعلامية والثقافية العربية.

وأعرب أبو الغيط في مستهل كلمته عن شكره للرئيس اللبناني على رعايته للملتقى، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس اهتمامًا أصيلًا بدور الإعلام كجسر للتواصل بين المسؤولين والمواطنين في إطار التنمية الشاملة.

كما ثمّن دعوة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص للمشاركة في أعمال الملتقى، مشيدًا بالجهود التي تبذلها هيئة الملتقى الإعلامي العربي وأمينها العام ماضي الخميس في دعم الحوار العربي المشترك في المجال الإعلامي.

أهداف التنمية المستدامة

وقال الأمين العام إن قضية التنمية يجب أن تتصدر أولويات الدول والمجتمعات العربية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الإعلام الواعي والمسؤول هو الأداة القادرة على ربط المواطن بجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدراكه لأهمية المشاركة المجتمعية في إنجازها.

وأضاف أن الإعلام لا بد أن يتسم بالمهنية والموضوعية، وأن يكون همّ التنمية مشتركًا بين المؤسسات الرسمية والمواطنين على السواء.

وتطرق أبو الغيط في كلمته إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واصفًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "عار على الإنسانية"، ومؤكدًا أن ما شهده القطاع يمثل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني في زمن يُقال إنه زمن القيم وحقوق الإنسان.

وأعرب عن أمله في أن يشكل اتفاق شرم الشيخ نقطة النهاية للمأساة، تمهيدًا لانطلاق جهود إعادة الإعمار وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

فرض واقع جديد في المنطقة "بالبارود والدم"

وشدد على أن إسرائيل لن تنجح في فرض واقع جديد في المنطقة "بالبارود والدم"، مؤكدًا أن الفضاء العربي سيظل عربيًا في انتمائه وهويته. كما جدّد موقف الجامعة العربية الداعم للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701 بكل عناصره، ومشيدًا بقدرة الجيش اللبناني على الحفاظ على وحدة البلاد وحصرية السلاح بيد الدولة.

وفي ختام كلمته، دعا أبو الغيط إلى بناء إعلام عربي حديث يواكب تطورات العصر في التكنولوجيا والأفكار، ويبتعد عن التحريض والإثارة، ويركّز على التنوير والتفكير والإبداع، مؤكدًا أن الإعلام يجب أن يكون قوة دافعة نحو المستقبل لا أداة لإعادة إنتاج الخلافات أو نشر الخرافة.

