الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط في بيروت لحضور ملتقى الإعلام العربي ومؤتمر التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت اليوم في زيارة تستغرق يومين.

التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المقرر أن يحضر أبوالغيط افتتاح الدورة (٢١) من ملتقى الإعلام العربي، وكذلك المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، وبرعاية رئيس الجمهورية اللبنانية.

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيقوم كذلك بعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

