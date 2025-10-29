بسبب خلافات الجيرة، إصابة محام وعامل في مشاجرة بالمنصورة

شهدت منطقة ميت خميس التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية مشاجرة بين محام وعامل على إثر خلافات جيرة لقيام العامل بإضرام النيران بكمية من القمامة أمام منزله وانبعاث الأدخنة منها ورفض المحامي ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابتها إصابات بالغة لخلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة إلى موقع المشاجرة وتبين إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أسماء وإصابات المصابين في المشاجرة

وكشف مصدر طبي عن استقبال كل من: محمود م ع م 38 سنه محامى حر - مصابا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالصدر ( لا يمكن استجوابه ) وعبد الرحمن ب ح ع 28 سنه عامل - مصابا بعدد 4 جرح طعني شبه نافذ بالبطن وجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى ( لا يمكن استجوابه ) ويقيمان قرية ميت خميس دائرة المركز.

تفاصيل نشوب المشاجرة بين المحامي والعامل

وبسؤال كل من والد الأول مجدى ع م 62 سنه بالمعاش، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثاني المنصورة، ووالد الثاني بليغ ح ع ش 64 سنه عامل ومقيم قرية ميت خميس دائرة المركز، افادا بحدوث مشادة كلامية بين المصابان تطورت الى مشاجرة تعدى فيها كلا منهما على الآخر بالضرب بسلاح ابيض (سكين) بحوزة كلا منهما واحداث ما بهما من إصابات، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة تتمثل في قيام الثانى بإشعال النيران بكمية من القمامة أمام منزله وانبعاث الأدخنة منها ورفض الأول ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 202525751 جنح مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

