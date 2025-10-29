الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة، إصابة محام وعامل في مشاجرة بالمنصورة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهدت منطقة ميت خميس التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية مشاجرة بين محام وعامل على إثر خلافات جيرة لقيام العامل بإضرام النيران بكمية من القمامة أمام منزله وانبعاث الأدخنة منها ورفض المحامي ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابتها إصابات بالغة لخلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة إلى موقع المشاجرة وتبين إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

 

أسماء وإصابات المصابين في المشاجرة 

وكشف مصدر طبي عن استقبال كل من: محمود م ع م 38 سنه محامى حر - مصابا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالصدر ( لا يمكن استجوابه ) وعبد الرحمن ب ح ع  28 سنه عامل - مصابا بعدد 4 جرح طعني شبه نافذ بالبطن وجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى ( لا يمكن استجوابه ) ويقيمان قرية ميت خميس دائرة المركز. 

تفاصيل نشوب المشاجرة بين المحامي والعامل 

وبسؤال كل من والد الأول مجدى ع م 62 سنه بالمعاش، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثاني المنصورة، ووالد الثاني بليغ ح ع ش 64 سنه عامل ومقيم قرية ميت خميس دائرة المركز، افادا بحدوث مشادة كلامية بين المصابان تطورت الى مشاجرة تعدى فيها كلا منهما على الآخر بالضرب بسلاح ابيض (سكين) بحوزة كلا منهما واحداث ما بهما من إصابات، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة تتمثل في قيام الثانى بإشعال النيران بكمية من القمامة أمام منزله وانبعاث الأدخنة منها ورفض الأول ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 202525751 جنح مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إضرام النيران الأجهزة الأمنية بالدقهلية شرطة النجدة خلافات جيرة محافظة الدقهلية مستشفى الطوارئ بالمنصورة مستشفي الطوارئ مركز شرطة المنصورة مركز المنصورة محافظة الدقهلية نشوب مشاجرة

مواد متعلقة

بعد استقبال 460 مريضا، وحدة اضطرابات النوم بالشرقية تنقذ المرضى من"الاختناق الليلي"

محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي

سوزان بريسو.. حب أضاء ظلمة طه حسين!

وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

التأثيرات المتوقعة لتغريم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب بلتون، والشركة ترد في إفصاح للبورصة

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية