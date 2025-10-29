سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة بعدما أقدمت سيدة على محاولة إنهاء حياتها بإشعال النيران في جسدها داخل منزلها ما تسبب في إصابتها بحروق بالغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى بورود بلاغ من الأهالي يفيد بقيام سيدة بإشعال النار في نفسها داخل منزلها بمنطقة الجمهورية مما أدى لاشتعال النيران بجسدها وسط حالة من الفزع بين الأهالي.

على الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث وبيان أسباب ودوافع محاولة السيدة إنهاء حياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.