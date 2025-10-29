الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة بعدما أقدمت سيدة على محاولة إنهاء حياتها بإشعال النيران في جسدها داخل منزلها ما تسبب في إصابتها بحروق بالغة.

نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب ناقلة محملة بالزيت على الطريق الدولي طنطا – السنطة

انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى بورود بلاغ من الأهالي يفيد بقيام سيدة بإشعال النار في نفسها داخل منزلها بمنطقة الجمهورية مما أدى لاشتعال النيران بجسدها وسط حالة من الفزع بين الأهالي.

على الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث وبيان أسباب ودوافع محاولة السيدة إنهاء حياتها.

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

