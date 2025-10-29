الجبهة الشعبية تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية ما يحدث بغزة

حملت الجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن المجازر المروّعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الساعات الأخيرة ضد المدنيين العُزل.

وأشارت إلى أن استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين يُشكل وصمة عار على ضمير الإنسانية.

وأدانت التصريحات الأمريكية الأخيرة، وعلى رأسها تصريحات ترامب، التي تبرر جرائم الاحتلال تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، وتستخدم لغة "الانتقام" ضد المدنيين العُزل والأطفال، تُشكل غطاءً سياسيًا وشرعنةً فعلية وتفويضًا لمواصلة المجازر.

ودعت الجبهة الشعبية الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هستيريا القتل والإجرام بحق المدنيين، ووقف الخروقات المتواصلة.

كما دعت الأحرار في العالم إلى إطلاق حراكٍ جماهيريٍ واسعٍ ومتصاعد، يفضح الجرائم الصهيونية والشراكة الأمريكية، ويواصل العمل على عزل هذا الكيان وملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

