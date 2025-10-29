رئيس وزراء جامايكا يعلن بلاده منطقة كوارث بسبب إعصار ميليسا

أعلن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس بلاده منطقة كوارث، وذلك عقب أن ضربها الإعصار ميليسا خلال الساعات الماضية.

تأمين السلع الأساسية

ونقلت شبكة سى إن إن الأمريكية اليوم الأربعاء، عن هولنيس قوله - في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن هذا الإعلان يهدف إلى منع ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى يسعى فيه المواطنون لتأمين السلع الأساسية، مشددا على ضرورة مواصلة الحفاظ على الاستقرار بشكل استباقي، بالإضافة إلى حماية المستهلكين ومنع أى استغلال فى الوقت الذى يحصل فيه المواطنون على الغذاء والماء والإمدادات.

وأضاف هولنيس أن الأوامر الصادرة تمنح الحكومة الأدوات اللازمة لمواصلة إدارة جهود الاستجابة لإعصار ميليسا.

الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات

وقد خلف ميليسا بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقى ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفى ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

وتتكون الأعاصير المدارية فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء: إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة.. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة في جامايكا اليوم إطلاق موقع إلكتروني لحشد الدعم وتنسيق جهود الإغاثة في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة إعصار "ميليسا" القوي الذي تسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع.

تحديثات حول حالات الطوارئ

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن وزيرة التعليم والمهارات والشباب والإعلام دانا موريس ديكسون قولها: "إن هذا الموقع سيكون بمثابة منصة رسمية للتبرع بالأموال، كما حثت المواطنين على توخي الحذر من أي كيانات أخرى تطلب تقديم تبرعات".

وأضافت أنها على علم بمحاولة بعض الأفراد المشبوهين جمع الأموال، مؤكدة أن هذا سيكون هو الموقع الرسمي الوحيد للتعامل من خلاله.

وأوضحت ديكسون أن المنصة ستسمح أيضا للأشخاص بتقديم تحديثات حول حالات الطوارئ وتحديد أماكن الملاجئ والموارد اللازمة في ظل الأوضاع الناجمة عن الإعصار.

