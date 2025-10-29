الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بعد جامايكا، إعصار ميليسا المدمر يندفع بقوة تجاه كوبا (فيديو)

جانب من آثار إعصار
جانب من آثار إعصار ميليسا

اندفع الإعصار ميليسا باتجاه الشمال الشرقي نحو ثاني أكبر مدينة في كوبا أمس الثلاثاء في هيئة عاصفة قوية من الفئة الرابعة، بعد ساعات من اجتياحه اليابسة في جامايكا المجاورة كأقوى عاصفة تضرب الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ميليسا ضرب اليابسة بالقرب من بلدة نيو هوب جنوب غرب جامايكا، محملا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترا في الساعة، وهي أعلى كثيرا من الحد الأدنى لقوة عاصفة من الفئة الخامسة أعلى مستوى على مقياس سافير-سيمبسون.

وقال مسؤول إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من نصف مليون شخص.

ومن المتوقع الآن أن يتحول الإعصار باتجاه سانتياجو دي كوبا، ثاني أكبر مدن كوبا وذلك بعد تراجع سرعة رياحه إلى 233 كيلومترا في الساعة.


وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في رسالة نشرت في صحيفة جرانما الحكومية "من المفترض أن نشعر بالفعل بتأثيره الرئيس بعد ظهر اليوم والمساء"، داعيا المواطنين إلى الاستجابة لأوامر الإخلاء.

وأوضح قائلا "سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. نحن نعلم أن هذا الإعصار سيسبب أضرارا كبيرة".
 

وقالت السلطات الكوبية إنها أجلت حوالي نصف مليون شخص. وفي جزر البهاما، وهي التالية في مسار ميليسا، أمرت الحكومة بالمزيد من عمليات الإجلاء للأشخاص الذين يعيشون في الأجزاء الجنوبية من الأرخبيل.
 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بثلاث وفيات على الأقل في جامايكا.
 

