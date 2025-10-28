الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع مشروعات التطوير بميناء العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، ميناء العريش البحرىk لمتابعة سير العمل ومعدلات التطوير الجارية بالميناء.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد ميناء العريش البحري

 

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ من مسZولي الميناء حول حركة الشحن والتفريغ وأعمال التطوير والتوسعة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الخدمات بما يضمن استمرار الميناء في أداء دوره الحيوي في دعم مشروعات التنمية بشمال سيناء.

وأكد المحافظ أن ميناء العريش يشهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويله إلى منفذ لوجستي محوري على ساحل البحر المتوسط يخدم مشروعات سيناء القومية ويعزز حركة التجارة.

محافظ شمال سيناء يتفقد محطة رافع مياه الشيخ زويد تمهيدًا لتشغيلها

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح الجديدة ومستشفى الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء يستقبل عددًا من مواطني إزالات ميناء العريش

كما استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، عددًا من المواطنين المتضررين من أعمال الإزالات بميناء العريش، بحضور عدد من القيادات الأمنية، وذلك لمناقشة ملف التعويضات وتيسير إجراءات تسلّم الوحدات السكنية الجديدة والأراضي البديلة التي وفرتها الدولة لهم.

وخلال اللقاء، عبّر المواطنون عن خالص شكرهم وامتنانهم لما لمسوه من استجابة سريعة وتلبية لمطالبهم، مؤكدين ثقتهم في جهود الدولة وحرصها على مصلحتهم.

من جانبه، وجّه المحافظ الشكر للمواطنين على تعاونهم، مؤكدًا أهمية نقل الصورة الإيجابية إلى باقي أهالي المنطقة، كما أعرب عن تقديره للقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود متواصلة في مساندة المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.

الجريدة الرسمية