الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فيتو في عددها الجديد، «نواب» 2025 قليل من السياسة كثير من المال

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تنشر فيتو في عددها الجديد عن موجة استقالات تضرب الأحزاب قبل ماراثون الانتخابات البرلمانية، وصفقات حزبية تحسم المقاعد الفردية مبكرًا مع إخلاء دوائر لبعض المستقلين لضمان نجاحهم، وتسعيرة الترشح تثير الغضب في «الوفد» ودعوات إلى الانسحاب. 
 

اقرا أيضا: 

عصام كامل يكتب: جماعات المصالح تتبوأ عرش البرلمان. 


قادة العالم في ضيافة ملوك الفراعنة. 


المتحف المصرى الكبير يروى حكاية حضارة.. وتوقعات بطفرة هائلة في حركة السياحة. 


الولد للفراش أم DNA؟ تجدد الجدل بين الشرع والعلم في قضايا النسب.. وقضاة «الصحة» الوراثية دليل إثبات فقط. 


ترامب يضع إسرائيل تحت الوصاية الأمريكية. 


مساعد رئيس هيئة الدواء في حوار شامل: لا سوق سوداء للأدوية في مصر - التسعير يخضع لضوابط صارمة - سحب 3 ملايين عبوة منتهية الصلاحية - بيع العقاقير الطبية عبر الإنترنت جريمة. 


سلاح حرب الله لبنان فوق برميل بارود. 

رئيس جامعة القاهرة لـ «فيتو»: لا مساس بمجانية التعليم.. ولا تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس. 

الجريدة الرسمية