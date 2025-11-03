صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

الدعاء للأحباب في الصباح من أجمل ما يمكن أن نقدمه لهم، فهو تعبير عن المحبة والاهتمام الصادق، حيث إن الدعاء للأحباب بصدق في الصباح من الأمور التي تجلب النفع والخير لنا ولمن نحب، وبرغم أن ذلك ليس من سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدعاء مطلوب في كل وقت، والدعاء للأحباب في الصباح يعد من علامات المحبة والبر والصلة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء للأحباب في الصباح.

الدعاء للأحباب في الصباح ليس من السنة لكنه صلة وتودد، فيتو

الدعاء للأحباب في الصباح

اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تكتب لأحبتي خير الأقدار، وأن تفتح لهم أبواب الفرج والسعادة، اللهم اجعل صباحهم عامرًا بالفرح، وأيامهم مكللة بالنجاح، وحقق لهم أمنياتهم يا واسع الكرم.

اللهم في هذا الصباح أسألك لأحبتي رضاك والجنة، ونعيمًا لا ينقطع في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لهم في كل خطوة بركة، وفي كل رزق زيادة، واحفظهم من كل سوء يا رحمن.

اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن ترزق أحبتي نورًا في قلوبهم، ويسرًا في أمورهم، وسعادة في حياتهم، ورضا يملأ صدورهم، اللهم ارزقهم القوة على طاعتك، والرضا بقضائك.

اللهم إني أستودعك أحبتي في هذا الصباح، فاجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم اجعل لهم نصيبًا من السعادة التي لا تنتهي.

اللهم في هذا الصباح أسألك أن تحفظ أحبتي من كل شر، وأن ترزقهم الصحة والعافية، وأن تجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعل يومهم مليئًا بالخير والبركات.

اللهم إني أسألك لأحبتي في هذا الصباح راحة تملأ قلوبهم، وسعادة تغمر أرواحهم، واطمئنانًا يسكن صدورهم، اللهم اجعل يومهم يومًا مباركًا مليئًا بالنجاحات والتوفيق.

اللهم في هذا الصباح اجعل لأحبتي نورًا يضيء دربهم، وبركة تغمر حياتهم، وصحة تملأ أجسادهم، اللهم اجعلهم من الذاكرين الشاكرين الذين يستبشرون بنعمتك ويرجون رحمتك.

اللهم إني أسألك لأحبتي في هذا الصباح أن تفتح لهم أبواب الرزق، وأن تجعل لهم نصيبًا من السعادة والنجاح، اللهم اجعلهم في ودائعك التي لا تضيع، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا.

اللهم اجعل صباح أحبتي هذا صباح خير وبركة، صباحًا يتجدد فيه الأمل وتتحقق فيه الأحلام، اللهم اجعل لهم في هذا اليوم نصيبًا من الفرح الذي لا ينتهي.

اللهم في هذا الصباح الطيب أسألك أن تمن على أحبتي بالفرج القريب، والرزق الحلال، والعمر المديد، وأن تبعد عنهم كل هم وغم، اللهم اجعلهم من السعداء في الدنيا والآخرة.

