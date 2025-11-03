الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

الدعاء للأحباب في
الدعاء للأحباب في الصباح ليس من السنة لكنه صلة وتودد، فيتو

الدعاء للأحباب في الصباح من أجمل ما يمكن أن نقدمه لهم، فهو تعبير عن المحبة والاهتمام الصادق، حيث إن الدعاء للأحباب بصدق في الصباح من الأمور التي تجلب النفع والخير لنا ولمن نحب، وبرغم أن ذلك ليس من سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدعاء مطلوب في كل وقت، والدعاء للأحباب في الصباح يعد من علامات المحبة والبر والصلة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء للأحباب في الصباح. 

 

الدعاء للأحباب في الصباح ليس من السنة لكنه صلة وتودد
الدعاء للأحباب في الصباح ليس من السنة لكنه صلة وتودد، فيتو
txt

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

txt

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

 

الدعاء للأحباب في الصباح

  • اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تكتب لأحبتي خير الأقدار، وأن تفتح لهم أبواب الفرج والسعادة، اللهم اجعل صباحهم عامرًا بالفرح، وأيامهم مكللة بالنجاح، وحقق لهم أمنياتهم يا واسع الكرم.
  • اللهم في هذا الصباح أسألك لأحبتي رضاك والجنة، ونعيمًا لا ينقطع في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لهم في كل خطوة بركة، وفي كل رزق زيادة، واحفظهم من كل سوء يا رحمن.
  • اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن ترزق أحبتي نورًا في قلوبهم، ويسرًا في أمورهم، وسعادة في حياتهم، ورضا يملأ صدورهم، اللهم ارزقهم القوة على طاعتك، والرضا بقضائك.
  • اللهم إني أستودعك أحبتي في هذا الصباح، فاجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم اجعل لهم نصيبًا من السعادة التي لا تنتهي.
  • اللهم في هذا الصباح أسألك أن تحفظ أحبتي من كل شر، وأن ترزقهم الصحة والعافية، وأن تجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعل يومهم مليئًا بالخير والبركات.
  • اللهم إني أسألك لأحبتي في هذا الصباح راحة تملأ قلوبهم، وسعادة تغمر أرواحهم، واطمئنانًا يسكن صدورهم، اللهم اجعل يومهم يومًا مباركًا مليئًا بالنجاحات والتوفيق.
  • اللهم في هذا الصباح اجعل لأحبتي نورًا يضيء دربهم، وبركة تغمر حياتهم، وصحة تملأ أجسادهم، اللهم اجعلهم من الذاكرين الشاكرين الذين يستبشرون بنعمتك ويرجون رحمتك.
  • اللهم إني أسألك لأحبتي في هذا الصباح أن تفتح لهم أبواب الرزق، وأن تجعل لهم نصيبًا من السعادة والنجاح، اللهم اجعلهم في ودائعك التي لا تضيع، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا.
  • اللهم اجعل صباح أحبتي هذا صباح خير وبركة، صباحًا يتجدد فيه الأمل وتتحقق فيه الأحلام، اللهم اجعل لهم في هذا اليوم نصيبًا من الفرح الذي لا ينتهي.
  • اللهم في هذا الصباح الطيب أسألك أن تمن على أحبتي بالفرج القريب، والرزق الحلال، والعمر المديد، وأن تبعد عنهم كل هم وغم، اللهم اجعلهم من السعداء في الدنيا والآخرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعاء دعاء الصباح للأحباب الدعاء للأحباب في الصباح السنة النبوية دعاء الصباح

مواد متعلقة

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

إرتباك إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، وخبراء يكشفون تأثير غلق المفيض على مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية