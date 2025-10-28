الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيارة ربع نقل تلقي بشقيقين مصابين بأعيرة نارية أمام نقطة إسعاف الأبطال بالإسماعيلية

ألقت سيارة ربع نقل مجهولة اللوحات، بشابين شقيقين مصابين بأعيرة نارية، أمام فرع نقطة الإسعاف بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.   

توزيع 1800 أسطوانة بوتاجاز بالأسعار الرسمية بقرى الإسماعيلية

أمن الإسماعيلية يكشف لغز جثة القمامة

 

إلقاء شابين أمام نقطة إسعاف 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية يفيد بقيام سيارة ربع نقل مجهولة بإلقاء شابين مصابين بعدد من الأعيرة النارية أمام نقطة إسعاف قرية الأبطال بمركز ومدينة القنطرة شرق.

 

نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي 

وعلى الفور وعقب إخطار الشرطة تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لسرعة تقديم الرعاية الطبية لهما وإسعافهما.
 

 

أمن الإسماعيلية يحقق في الواقعة 

ومن جانبها فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تحقيقا موسعًا حول الحادث ومن خلال الفحص المبدئي تبين أن المصابين شقيقين وهما كل من سلامة مغنم سلامة حسان يبلغ من العمر 35 عاما مصاب بطلق ناري بالذراع اليمنى فتحة دخول وخروج، وإبراهيم مغنم سلامة حسان يبلغ من العمر 20 عاما مصاب بطلق ناري بالذراع اليسرى فتحة دخول وخروج. 

 

وتجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية عددا من الإجراءات منها فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان إلقاء الشقيقين وكذا استجواب الشقيقين لمعرفة ما وراء الواقعة التي تعرضها لها وكذا تحرير المحضر اللازم.  

