انعقاد عمومية الصناعات الغذائية يوم الأحد القادم

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029، وذلك في إطار استكمال الاستحقاقات الدورية للغرفة وتشكيل مجلسها الجديد الذي يقود المرحلة المقبلة من العمل الصناعي والغذائي في مصر.

وأوضحت الغرفة أن الاجتماع الانتخابي سيعقد خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا في مقرين لتيسير مشاركة الأعضاء من مختلف المحافظات، حيث سيكون المقر الرئيسي بالقاهرة في مبنى اتحاد الصناعات المصرية – 1195 كورنيش النيل، رملة بولاق، بينما يُخصص مقر انتخابي بالإسكندرية في 6 شارع الدكتور إبراهيم عبد السيد، متفرع من شارع فؤاد.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية ضمن جهود الغرفة لتعزيز المشاركة الفاعلة لأعضائها من الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وضمان تمثيل متوازن يعكس تنوع الأنشطة داخل القطاع.

وتُعد انتخابات الدورة الجديدة من أهم المحطات التنظيمية التي تشهدها الغرفة، حيث من المنتظر أن تُفرز مجلس إدارة جديدًا يقود مرحلة تطوير وتحديث الصناعة الغذائية المصرية، ويواصل العمل على دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة الغذائية.

وتُعد غرفة الصناعات الغذائية من أكبر الغرف الصناعية في مصر، وتمثل مظلة رئيسية تضم الشركات والمصانع العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات والتعبئة والتغليف، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الصناعي والتصديري للاقتصاد المصري.

