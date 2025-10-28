الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انعقاد عمومية الصناعات الغذائية يوم الأحد القادم

غرفة الصناعات الغذائية
غرفة الصناعات الغذائية

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن دعوة  أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029، وذلك في إطار استكمال الاستحقاقات الدورية للغرفة وتشكيل مجلسها الجديد الذي يقود المرحلة المقبلة من العمل الصناعي والغذائي في مصر.

وأوضحت الغرفة أن الاجتماع الانتخابي سيعقد خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا في مقرين لتيسير مشاركة الأعضاء من مختلف المحافظات، حيث سيكون المقر الرئيسي بالقاهرة في مبنى اتحاد الصناعات المصرية – 1195 كورنيش النيل، رملة بولاق، بينما يُخصص مقر انتخابي بالإسكندرية في 6 شارع الدكتور إبراهيم عبد السيد، متفرع من شارع فؤاد.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية ضمن جهود الغرفة لتعزيز المشاركة الفاعلة لأعضائها من الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وضمان تمثيل متوازن يعكس تنوع الأنشطة داخل القطاع.

وتُعد انتخابات الدورة الجديدة من أهم المحطات التنظيمية التي تشهدها الغرفة، حيث من المنتظر أن تُفرز مجلس إدارة جديدًا يقود مرحلة تطوير وتحديث الصناعة الغذائية المصرية، ويواصل العمل على دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة الغذائية.

وتُعد غرفة الصناعات الغذائية من أكبر الغرف الصناعية في مصر، وتمثل مظلة رئيسية تضم الشركات والمصانع العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات والتعبئة والتغليف، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الصناعي والتصديري للاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية الصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية